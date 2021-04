Večer: Urški Bačovnik Janša in otrokoma neznanec zagrozil s smrtjo

Maribor, 23. aprila - V celjski bolnišnici so časniku Večer potrdili novico, da so danes zjutraj prejeli pismo neznanca, v kateri ta ženi predsednika vlade Janeza Janše Urški Bačovnik Janša in njunima otrokoma grozi s smrtjo. Zadevo so prijavili policiji, kjer so takoj začeli s preverjanjem okoliščin in zbiranjem obvestil.