Portal Mladi Maribor v prenovljeni podobi in aplikaciji

Maribor, 24. aprila - Mladinski kulturni center (MKC) Maribor je predstavil prenovljeni Mladi Maribor - spletno in mobilno platformo, ki na enem mestu združuje aktualne dogodke, aktivnosti in priložnosti za mlade, njihova razmišljanja ter pregled nad mariborskimi mladinskimi organizacijami. Menijo, da bo tako lažje slediti dogajanju za mlade v Mariboru in okolici.