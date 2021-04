Ob italijanski obali opazili sivega kita

Rim, 23. aprila - Ob italijanski obali so v zadnjih dneh že večkrat opazili mladega sivega kita, nazadnje blizu Fiumicina pri Rimu, je v četrtek sporočila obalna straža. Pojav sivega kita v Sredozemskem morju je izjemno redek, zato je ta med strokovnjaki in ljubitelji živali vir precejšnjega vznemirjenja in številnih vprašanj, od kod je prišel.