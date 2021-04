V Kostanjevici na Krki razstava Dragica Čadež - Zgodba o lesu in glini

Kostanjevica na Krki, 24. aprila - V razstavišču v zahodnem krilu Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki je od danes možno obiskati pregledno razstavo Dragica Čadež - Zgodba o lesu in glini. Razstava o delu te kiparke je bila najprej na ogled v Mestni galeriji v Ljubljani, v Kostanjevici na Krki pa je do 8. avgusta na ogled v dopolnjeni in razširjeni različici.