Cankarjev dom vabi k sodelovanju pri koprodukcijah uprizoritvenih umetnosti

Ljubljana, 23. aprila - Cankarjev dom (CD) vabi nevladne organizacije, društva in zasebne ali javne zavode ter festivale k sodelovanju v okviru uprizoritvenega programa CD v letu 2022. Vabilo vključuje projekte za odraslo občinstvo ter za otroke in mladino. Prijave je treba oddati najpozneje do 31. maja, odgovore bodo zainteresirani prejeli do 30. junija.