Sip Šempeter lani z upadom prihodkov in dobička

Šempeter v Savinjski dolini, 27. aprila - Podjetje Sip Šempeter, ki je specializirano za razvoj in proizvodnjo kmetijske mehanizacije, je lani po štirih letih nadpovprečne rasti zabeležilo padec prihodkov in dobička. Čisti prihodki so upadli za tri odstotke na 32,5 milijona evrov, čisti dobiček pa je znašal 2,8 milijona evrov, kar je 17 odstotkov manj kot leta 2019.