Nafta nadaljuje rast

Singapur, 23. aprila - Cene nafte danes nadaljujejo trend iz četrtkovega trgovanja in so še pridobile. Na trgu jih kratkoročno skrbi nižje povpraševanje po nafti zaradi izbruha novega koronavirusa v nekaterih večjih porabnicah, na daljši rok pa upajo na obsežnejše cepilne kampanje, rahljanje omejitev in večje povpraševanje po nafti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.