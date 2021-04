Zdravniki pozivajo Navalnega, naj konča gladovno stavko

Moskva, 23. aprila - Zdravniki zaprtega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega so ga pozvali, naj nemudoma konča gladovno stavko, saj da mu grozi smrt. V skupni izjavi v četrtek so sporočili, da so videli rezultate zdravniškega pregleda in da se mu zdravje resno slabša, če ne bo kmalu končal gladovne stavke, pa bo najverjetneje umrl.