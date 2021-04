V ptujski Miheličevi galeriji pregledna razstava Klementine Golija

Ptuj, 23. aprila - V Miheličevi galeriji na Ptuju danes odpirajo pregledno razstavo del slikarke Klementine Golija, ki jih je ta ustvarila v zadnjem desetletju. Prepoznavna likovna tehnika njenega celotnega slikarskega opusa so kolaži ter pod oziroma nadslikava form in oblik, ki so ujete v večplastni, likovno-vizualni jezik sodobne konceptualne umetnosti.