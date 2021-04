Več držav omejuje povezave z Indijo, kjer so zabeležili nov rekordni prirast okužb

New Delhi, 23. aprila - V Indiji so že drugi dan zapored potrdili rekordni prirast okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah so jih potrdili 332.740, umrlo je še 2263 ljudi. Zaradi hudega poslabšanja epidemioloških razmer in širjenja nove dvojne mutacije sars-cov-2 več držav omejuje povezave z Indijo, za to se je nazadnje v četrtek odločila Kanada.