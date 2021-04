Odbor DZ za izobraževanje za povečanje športno-gibalnih aktivnosti v šolah

Ljubljana, 22. aprila - Na odboru za izobraževanje so na zahtevo poslanskih skupin SD, LMŠ, Levice in SAB danes pet ur razpravljali o slabšanju gibalnih sposobnosti in naraščanju debelosti otrok v času covida-19. Strinjali so se, da se je stanje na tem področju močno poslabšalo, zato ministrstvu predlagajo, da preuči možnost povečanja športno-gibalnih aktivnosti v šolah.