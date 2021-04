Efes Anadolu in Armani Milano le zmago oddaljena od zaključnega turnirja

Ljubljana, 22. aprila - Košarkarji Anadolu Efesa in Armani Milana so prišli do vodstva z 2:0 v četrtfinalni seriji evrolige in za nastop na zaključnem turnirju konec maja v Kölnu potrebujejo še eno zmago na preostalih treh srečanjih. Turki so znova nadigrali Real Madrid z 91:68, Italijani pa so bili tokrat prepričljivo boljši od Bayerna Münchna s 80:69.