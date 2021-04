Newyorške borze končale v rdečem

New York, 22. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Investitorji so zaskrbljeni, ker administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna načrtuje občutno zvišanje davčne stopnje na kapitalski dobiček za ljudi, ki zaslužijo več kot milijon dolarjev, in sicer z 20 na 39,6 odstotka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.