Delo o problematiki branja ob dnevu knjige (23. 4.)

Ljubljana, 22. aprila - Peter Rak v komentarju Vedoželjnost in smisel za pustolovščino piše o bralni kulturi v Sloveniji, ki je po njegovem mnenju slaba. Poudarja pomembnost usklajenosti med lahkotnim in težjim čtivom. Meni, da je dolgoročno pomembno vzbujati predvsem vedoželjnost in smisel za pustolovščino odkrivanja sveta, pri čemer je knjiga nenadomestljivo orodje.