Tokio 2020: Mok pred tudi s spletnim olimpijskim športnim tekmovanjem

Tokio, 23. aprila - Mednarodni olimpijski komite (Mok) je sporočil, da bo pred olimpijskimi igrami v Tokiu pripravil prvo uradno serijo internetnih športnih tekmovanj, v katero bodo vključene mednarodne panožne zveze in uradni organizatorji spletnih dogodkov v baseballu, kolesarstvu, veslanju, jadranju in motošportu. Potekala bo med 13. majem in 23. junijem.