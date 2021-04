Bertoncelj zadovoljen z nastopom, Klavora poškodovan

Basel, 22. aprila - Slovenski telovadci so v današnjih kvalifikacijah evropskega prvenstva v Baslu ostali brez finala. Sašo Bertoncelj (13,433 točke) je na konju z ročaji solidno opravil sestavo in je bil glede na okoliščine z nastopom zadovoljen. Medtem pa je imel Rok Klavora smolo, saj se je na ogrevanju za parter poškodoval in sploh ni nastopil na tekmi.