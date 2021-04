Novinarji na narodnostno mešanem območju v Prekmurju si želijo več sredstev za razvoj in kadre

Ljubljana, 22. aprila - Spletni pogovor, ki ga je danes pripravilo Društvo novinarjev Slovenije, je osvetlil probleme novinarstva na narodnostno mešanem območju v Prekmurju. Sodelujoči novinarji in uredniki so izpostavili predvsem težave zaradi pomanjkanja sredstev za razvoj in strokovne kadre, pritiskov na novinarsko delo in samocenzure.