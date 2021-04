Primorske novice o odnosu oblasti do okolja (23. 4.)

Koper, 22. aprila - Marica Uršič Zupan v komentarju Morda pa dobimo vlado za okolje, piše o tem, da nobena vlada do zdaj okoljskemu resorju ni posvečala dovolj pozornosti. Izpostavlja majhen pomen resorja in neuspešno delo trenutnega ministra Andreja Vizjaka. Kot opozarja, bi bilo treba to problematiko večkrat in učinkoviteje naslavljati.