V cepilnih centrih se bodo danes proti covidu-19 cepili tudi maturanti

Ljubljana, 23. aprila - Cepilni centri po državi bodo danes proti covidu-19 cepili tudi maturante, ki so se za to odločili. Cepili jih bodo s cepivom AstraZeneca, mlajše od 18 let pa s cepivom proizvajalcev Pfizer in BioNTech, ki je registrirano za osebe, stare 16 let in več.