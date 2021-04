Danes začetek relija za SP na Hrvaškem, tudi s štirimi slovenskimi posadkami

Zagreb, 23. aprila - Danes se bo s prvo hitrostno preizkušnjo začel reli za svetovno prvenstvo na Hrvaškem. To bo prva dirka na tej ravni pri južnih sosedih, bližina dirke pa je privabila tudi močno slovensko zastopstvo. Prijavljene so štiri slovenske posadke, pri organizaciji pa bo pomagalo tudi več kot sto funkcionarjev in sodnikov iz Slovenije.