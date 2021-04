Socialni partnerji o načrtu za okrevanje in javnofinančnih načrtih

Ljubljana, 23. aprila - Socialni partnerji se bodo na današnji izredni seji Ekonomsko-socialnega sveta na daljavo seznanili z najnovejšo različico nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki naj bi ga v naslednjih dneh potrdila vlada in poslala Evropski komisiji. Na mizi so tudi vladni javnofinančni načrti za letos in prihodnja leta, ki so že naleteli na kritike.