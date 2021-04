Amcham razglasil poslovne liderje in liderke leta

Ljubljana, 22. aprila - Amcham Slovenija predstavlja novo iniciativo, priznanje za poslovnega liderja in poslovno liderko leta. Mladi so na zmagovalni oder poslovnega liderstva postavili voditeljice Majo Mikek, Lucijo Živo Sajevec in Ano Roš ter voditelje Aleksandra Čeferina, Jureta Kneza in Jadrana Lenarčiča. Naziv bodo nosili za leto 2022.