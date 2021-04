Za certifikat družbeno odgovornega delodajalca več kot 100 prijav

Ljubljana, 25. aprila - Ekvilib Inštitut in partnerji projekta Družbeno odgovoren delodajalec so zabeležili več kot 100 prijav podjetij in organizacij za pridobitev omenjenega certifikata. Slovenci sicer pri iskanju zaposlitve na prvi mesti med vrednotami postavljajo dober odnos s sodelavci in usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, navaja Ekvilib Inštitut.