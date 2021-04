Na posvetu o vlogi kibernetske varnosti za zaščito kritične infrastrukture

Ljubljana, 25. aprila - Države na področju kibernetske varnosti vodnih infrastruktur niso dovolj proaktivne, so se ta teden strinjali udeleženci spletnega posveta Zaščita kritične infrastrukture na spletu: Voda in kibernetska varnost. Kibernetska varnost bi morala biti bolj v ospredju, zato bo to področje eno od glavnih prioritet slovenskega predsedovanja Svetu EU.