Danes še ena priložnost ACH Volleyja za 18. naslov

Ljubljana, 23. aprila - V ljubljanskem Tivoliju se bodo danes na četrti tekmi finalne serije spet merili odbojkarji ACH Volleyja in Merkur Maribora. Ljubljančani bodo imeli drugo priložnost, da si zagotovijo 18. naslov prvaka, prvo v Mariboru so zapravili.

Četa Matije Pleška je še vedno favorit, toda Mariborčani so že nekajkrat dokazali, da se jih ne sme odpisati.