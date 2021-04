V skupnosti občin podpirajo rešitve iz zakona o dolgotrajni oskrbi, a si želijo več sodelovanja

Ljubljana, 22. aprila - Člani predsedstva Skupnosti občin Slovenije (SOS) so se s pristojnima ministroma in državnim sekretarjem pogovarjali o dolgotrajni oskrbi ter načrtu za okrevanje in odpornost. Župani so pozdravili rešitve, ki jih bo prinesel zakon o dolgotrajni oskrbi, ob tem pa izpostavili potrebo po intenzivnejšem vključevanju občin v pripravo dokumentov.