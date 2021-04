Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzgor

Ljubljana, 22. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi pridobil 0,10 odstotka in trgovanje sklenil pri 1048,88 točke. Vlagatelji so ustvarili 1,89 milijona evrov prometa, največ z delnicami Zavarovalnice Triglav in Pozavarovalnice Sava, njuna tečaja pa sta se edina med blue chipi prve kotacije danes pocenila.