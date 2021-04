Najuglednejši delodajalec 2020 je Lek

Ljubljana, 22. aprila - Priznanje zaposlitvenega portala Mojedelo.com in švedskega podjetja Universum Global za najuglednejšega delodajalca leta 2020 je prejela družba Lek. Najvišje se je Lek zavihtel tudi v letih 2013 in 2019, na prvi dve mesti pa se je letos uvrstil v vseh kategorijah po izboru strokovnjakov, so sporočili organizatorji.