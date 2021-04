Na Goriškem proti predlaganemu umiku območja kopalnih voda na reki Soči

Nova Gorica, 22. aprila - Predlagana sprememba uredbe o kopalnih vodah, ki jo je pripravilo okoljsko ministrstvo, pomeni, da reka Soča pri Kanalu in Solkanu ne bo več kopalna voda. Proti predlogu so v civilni iniciativi Radi imamo Sočo, prav tako mu nasprotujejo novogoriški svetniki, ki so na današnji seji župana pozvali k ukrepanju.