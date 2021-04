Aljaž Bedene po zapravljeni zaključni žogici izpadel v drugem krogu Beograda proti Karacevu

Beograd, 22. aprila - Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je izpadel v drugem krogu turnirja ATP 250 v Beogradu. Po veliki drami, več kot dveh urah in pol igre in zapravljeni žogici za zmago ga je premagal ruski predstavnik Aslan Karacev. Tretji nosilec 711.8000 evrov vrednega turnirja in 28. igralec na svetu je zmagal s 6:3, 4:6 in 7:6.