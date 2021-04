Policija zanika očitke o maščevanju poslancu Ivanuši

Maribor, 22. aprila - Na mariborski policijski upravi so danes zavrnili navedbe predsednika SNS Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s postopkom konec tedna v Ormožu, v katerem so policisti obravnavali njegovega vinjenega strankarskega kolega in poslanca Janija Ivanušo, da je šlo za maščevanje. Ob tem so spomnili tudi na problematiko alkohola na podravskih cestah.