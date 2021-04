Slovenska industrija poslovnih srečanj se predstavlja tujini

Ljubljana, 22. aprila - V virtualnem okolju se danes več kot 140 predstavnikom poslovne turistične javnosti iz Evrope in ZDA predstavlja 34 slovenskih ponudnikov s področja poslovnih srečanj in dogodkov. Gre za dogodek borznega formata z več kot 400 vnaprej dogovorjenimi sestanki, na katerem sodelujejo partnerji z 21 tujih trgov, so sporočili iz STO.