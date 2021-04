Dave Grohl posnel dokumentarec o glasbenikih na turneji

Los Angeles, 25. aprila - Ameriški rocker Dave Grohl je režiral dokumentarec What Drives Us, v katerem predstavi življenje glasbenikov na turnejah, poroča spletni portal Deadline. V filmu o svojih izkušnjah "življenja na cesti" spregovorijo tudi številni priznani glasbeniki, med njimi Ringo Starr, Steven Tyler, St. Vincent, Slash, Duff McKagan in Lars Ulrich.