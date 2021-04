Zavod za blagovne rezerve: Gale v poravnavi zahteval več kot 70.000 evrov

Ljubljana, 22. aprila - Na Zavodu RS za blagovne rezerve trdijo, da je nekdanji zaposleni na zavodu Ivan Gale predlagal sodno poravnavo v primeru njegovega odpusta v znesku več kot 70.000 evrov. Gale po njihovih navedbah na nižjo ponudbo ni pristal, poleg tega pa je "nespoštljivo do zavoda prekinil postopke in pričel nekorektno in enostransko komunicirati podrobnosti".