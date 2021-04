EU zaradi težav z dobavo cepiva razmišlja o tožbi proti AstraZeneci

Bruselj, 22. aprila - EU zaradi težav z dobavo cepiva proti covidu-19 od britansko-švedske farmacevtske družbe AstraZeneca razmišlja o tožbi proti temu podjetju. V Evropski komisiji so danes izpostavili, da ni bila sprejeta še nikakršna odločitev o tem, da si vsi prizadevajo za pravočasno zagotovitev cepiv in da preučujejo vse možnosti za to.