V Ljubljani stekla prenova Trga mladinskih delovnih brigad

Ljubljana, 22. aprila - V Ljubljani je stekla prenova Trga mladinskih delovnih brigad, v okviru katere bodo med drugim uredili park in razširili površine za pešce in kolesarje. Dela, ki jih izvaja podjetje KPL, bodo predvidoma trajala eno leto. Pogodbena vrednost znaša malenkost manj kot tri milijone evrov brez DDV, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.