Koronavirus lani strmoglavil prihodke od iger na srečo

Ljubljana, 25. aprila - Skupni bruto prihodki od iger na srečo v Sloveniji, ki so od konca finančne in gospodarske krize počasi, a vztrajno rasli, so se lani občutno zmanjšali. Zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19, so bile igralnice velik del leta zaprte, a so se zmanjšala tudi vplačila pri klasičnih igrah na srečo, kot je denimo Loto.