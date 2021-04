Michael Keaton se bo v filmu The Flash vrnil v vlogi Batmana

New York, 24. aprila - Michael Keaton, ki je v vlogi Batmana nazadnje zaigral v filmu Batmanova vrnitev Tima Burtona iz leta 1992, bo ponovno oblekel Batmanov kostum in ob Ezri Millerju zaigral v filmu The Flash. Film v režiji argentinskega režiserja Andyja Muschiettija naj bi na platna prišel novembra 2022. Poleg 69-letnega Keatona bo v filmu tudi Ben Affleck.