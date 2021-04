Mediana: Uporabniki po letu epidemije ostajajo zadovoljni z vsebinami RTV Slovenija

Ljubljana, 22. aprila - Raziskava Mediane v marcu letos je pokazala, da gledalci, poslušalci in bralci vsebin Radiotelevizije Slovenija (RTVS) ostajajo zadovoljni z vsebinami javnega medija. Pri Televiziji (TVS) in Radiu Slovenija je od lanskega merjenja narasel delež tistih, ki ne pogrešajo nobenih vsebin in so zadovoljni s programsko shemo, so sporočili z RTVS.