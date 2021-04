Knez: Tudi z začasnimi zadržanji sporočamo veliko

Ljubljana, 22. aprila - Ustavni sodniki so lani rešili precej več zadev kot leto poprej, obrnil se je tudi trend naraščanja novih zadev, čeprav so imeli na mizi veliko število pobud v zvezi z epidemiološkimi ukrepi. V nekaj primerih so ukrepe začasno zadržali, pri čemer predsednik US Rajko Knez poudarja, da ustavno sodišče tudi z začasnimi zadržanji "sporoča veliko".