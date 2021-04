Dogovor o brexitu ureja prosto trgovino, varnost državljanov in upravljanje sporazuma

pripravil Blaž Mohorčič

Ljubljana/Bruselj, 26. aprila - Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, o katerem bo v torek glasoval Evropski parlament, obsega prosto in pravično trgovino, ekonomsko in socialno partnerstvo, varnost državljanov ter upravljanje sporazuma. Ne pokriva pa sodelovanja na področjih zunanje politike, obrambe in zunanje varnosti.