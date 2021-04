V Lenartu še letos začetek gradnje nove čistilne naprave

Lenart, 22. aprila - Ministrstvo za okolje in prostor in vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sta občini Lenart prižgali zeleno luč za začetek gradnje nove centralne čistilne naprave v sklopu evropsko sofinanciranega projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Kot so sporočili iz občine, gre za več kot 5,6 milijona evrov vredno naložbo.