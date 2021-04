Ljubljana, 22. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče promet oviran na štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Mariboru. Nastaja zastoj, ocenjen na dva kilometra in pol. Zaradi del bo do ponedeljka zaprta glavna cesta Novo mesto-Metlika, med Hrastjem pri Jugorju in Dolnjim Suhorjem.