Portugalska prva uradno posredovala načrt za okrevanje Bruslju

Bruselj, 22. aprila - Portugalska je danes Evropski komisiji prva uradno posredovala načrt za okrevanje in odpornost, na podlagi katerega bo črpala evropska sredstva za obnovo po pandemiji covida-19. Rok za oddajo je konec meseca, a v Bruslju so glede časovnega vidika prožni in poudarjajo, da je najpomembnejša kakovost načrtov.