Komisija DZ s pozivom vladi za zadostno financiranje javne službe RTVS

Ljubljana, 22. aprila - Komisija DZ za nadzor javnih financ je priporočila vladi, naj javnemu zavodu RTVS zagotovi potrebno primarno financiranje za izvajanje javne službe in s tem omogoči institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost. Sklep je predlagala SD, člani komisije, v kateri ima večino opozicija, so ga podprli z osmimi glasovi za in nobenim proti.