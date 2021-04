Med hišno preiskavo na Viču zasegli večje število domnevno odtujenega orodja

Ljubljana, 22. aprila - Policisti s policijske postaje Ljubljana Vič so med hišno preiskavo zasegli večje število domnevno odtujenega orodja. Večino predmetov so lastnikom že vrnili, določenih predmetov pa ni bilo mogoče identificirati. Zato pozivajo vse morebitne lastnike, da se zglasijo na omenjeni policijski postaji ali pokličejo telefonsko številko 01 470 09 60.

Policisti pa preiskujejo tudi drzno tatvino, ki se je zgodila v sredo ob 11.30 v stanovanjski hiši na Lavrici. Eden od štirih neznanih moških se je oškodovanki predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja in jo zamotil. Ostali trije so medtem preiskali notranjost hiše ter odtujili gotovino in nakit, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Odpeljali so se z manjšim vozilom temne barve. Moški, ki se je izdajal za delavca, je star okoli 30 let, suhe postave, visok med 170 in 180 centimetrov. Policisti še zbirajo nadaljnje informacije.

PU Ljubljana zato poziva k previdnosti. Opozarja, da so žrtve običajno starejši občani, ki so manj previdni, storilci pa svoje načine pristopov prilagajajo in spreminjajo. Zato apelira na družinske člane in znance starejših, da se o tem z njimi pogovorijo. Predvsem naj nenapovedanih obiskovalcev ne vabijo v stanovanjske prostore, če jim ne pokažejo identifikacijske izkaznice ali delovnega naloga. Dodajajo, da morajo biti pozorni na videz osebe in na vozilo, s katerim se je oseba pripeljala.