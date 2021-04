Ljubljana, 22. aprila - Izjava glede dogajanja na sejah komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo sodelovali poslanci Anja Bah Žibert (SDS), Dejan Kaloh (SDS), Blaž Pavlin (NSi) in Monika Gregorčič (SMC), bo danes ob 11.40 v preddverju male dvorane, na Šubičevi 4, so sporočili iz poslanske skupine SDS.