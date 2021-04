Ljubljana, 22. aprila - Izjava za medije o načrtovanih vladnih ukrepih in pričakovanjih gospodarstva, na kateri bodo sodelovali predsednik GZS Boštjan Gorjup, gospodarski minister Zdravko Počivalšek in predsednik UO Koroške gospodarske zbornice ter direktor družbe Vabo Boštjan Paradiž, bo danes ob 13.15 pred vhodom v zgradbo GZS, na Dimičevi 13, so sporočili iz zbornice.