Po odprtju knjigarn v Veliki Britaniji prodaja knjig poskočila za tretjino

London, 23. aprila - V prvem tednu odprtja britanskih knjigarn po dolgotrajnem zaprtju je prodaja knjig v angleških in valižanskih knjigarnah poskočila za tretjino, navaja britanski The Guardian. Knjigarnarji poročajo o 3,7 milijona prodanih tiskanih knjigah v enem tednu in navdušenih kupcih, ki "se obnašajo kot otroci v slaščičarni", ko brskajo in vonjajo knjige.