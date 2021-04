V Občini Ajdovščina pripravljajo že tretji participativni proračun

Ajdovščina, 25. aprila - Ajdovski občinski svetniki so na aprilski seji sprejeli sklep o načinu priprave participativnega proračuna za leti 2021 in 2022. To bo že tretja izvedba Moje pobude v Občini Ajdovščina, ki tokrat prinaša zanimivo novost - oddajanje predlogov participativnega proračuna in glasovanje preko mobilne aplikacije.